Plataforma civil llamó a candidatos a integrar los DD.HH. en sus programas y propuestas de Gobierno

A pocos días de las elecciones, la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, que agrupa a 25 organizaciones, lanzó el documento "Derechos humanos, debida diligencia y empresas: Gobernanza, responsabilidad y efectividad", haciendo un llamado a las candidaturas presidenciales y parlamentarias a incorporar en sus programas y gestiones el enfoque de los derechos humanos en el desarrollo económico, protegiendo a las personas y comunidades de las posibles vulneraciones derivadas de la actividad empresarial.

Roberto Morales, coordinador ejecutivo de la Plataforma, insistió en que es urgente avanzar hacia una ley de debida diligencia empresarial en línea con estándares internacionales, asegurando que "el crecimiento y desarrollo económico son necesarios, y también es absolutamente factible avanzar sobre estos con un enfoque de derechos humanos".