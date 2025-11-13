Presidente Boric ya está en su natal Punta Arenas para votar en las elecciones

El Presidente Gabriel Boric arribó la tarde de este jueves a la Región de Magallanes, su tierra natal, para participar en las elecciones de este domingo.

El Mandatario aterrizó en el aeropuerto de Punta Arenas minutos antes de las 20:00 horas y se trasladó luego a su residencia, sin realizar declaraciones a la prensa.

El jefe de Estado llegó con anticipación a la zona, ya que este viernes tiene programada una actividad pública vinculada al desarrollo regional. Según informaron desde el Gobierno, Boric encabezará la firma del nuevo Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

La ceremonia se realizará a las 10:00 en la sede de la Junta de Vecinos Alcaldesa Nelda Panicucci, y contará con la participación de autoridades locales y representantes del Gobierno Central.

Agenda electoral

Para el domingo, se espera que el Presidente Boric concurra a primera hora a su local de votación habitual en Punta Arenas. Luego de emitir su voto, ofrecerá una breve declaración a los medios presentes.

Durante la tarde, el Mandatario regresará a Santiago para esperar los resultados de la primera vuelta presidencial y parlamentaria desde el Palacio de La Moneda, acompañado de su comité político.

Al cierre de la jornada, se prevé una nueva declaración oficial desde la sede de Gobierno.