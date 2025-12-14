El timonel de la Democracia Cristiana, senador Francisco Huenchumilla, afirmó que la colectividad que respaldó a Jeannette Jara en la elección presidencial ocupará como lugar "la oposición racional, vigilante, y en defensa de los derechos conquistados por el pueblo de Chile, con respeto al Estado de Derecho y el funcionamiento de las instituciones".

También apuntó que "como DC hicimos una apuesta de un programa consensuado, una lista parlamentaria y una coalición encabezada por Jeannette Jara. Nos jugamos lealmente por su candidatura. Ella cumplió con prestancia y honorablemente. Nuestros saludos y reconocimiento".

