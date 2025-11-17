Republicanos: Campaña de Kast está más cerca de Meloni que de Milei
El director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, afirmó en El Primer Café de Cooperativa que en el candidato de su sector, José Antonio Kast "no existe una mileización", en referencia a la forma de enfrentar la política del presidente argentino, Javier Milei.
Para el analista, "la campaña de Kast no es parecida a la de Milei. Kaiser estaba más cerca de eso. La campaña de Kaiser fue muy buena y repuntó mucho en las últimas semanas. Su postura es más parecida a Milei. Kast es mucho más parecido a (la primera ministra Giorgia) Meloni en Italia. Pero no soy partidario de las comparaciones. La situación argentina es muy diferente a la nuestra".