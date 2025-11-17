El director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, afirmó en El Primer Café de Cooperativa que en el candidato de su sector, José Antonio Kast "no existe una mileización", en referencia a la forma de enfrentar la política del presidente argentino, Javier Milei.

Para el analista, "la campaña de Kast no es parecida a la de Milei. Kaiser estaba más cerca de eso. La campaña de Kaiser fue muy buena y repuntó mucho en las últimas semanas. Su postura es más parecida a Milei. Kast es mucho más parecido a (la primera ministra Giorgia) Meloni en Italia. Pero no soy partidario de las comparaciones. La situación argentina es muy diferente a la nuestra".

