Republicanos dice que "la izquierda tratará de derrocar" un próximo gobierno de derecha

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, advirtió este martes que si un candidato de derecha gana la presidencial, cualquiera sea el nombre, “la izquierda va a tratar de derrocarlo”.

La declaración de Hurtado se da en respuesta a los dichos de Jorge Desormeaux, exvicepresidente del Banco Central y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, quien advirtió el fin de semana, en una entrevista en La Tercera, que "vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei".

En diálogo con radio Infinita, la militante republicana advirtió que desde Chile Vamos "quieren trasladar efectivamente la discusión allá (...) para aquellos que se sienten más identificados con el presidente Piñera, se alejen probablemente del Partido Republicano por sentirse agredidos por hacer esta alusión".

Pese a esto, aseguró que "es muy distinta la opinión que tiene el marido de la candidata (Desormeaux), a la opinión que tienen hoy los ciudadanos, la gente en la calle, la gente que va a salir a votar y la gente que hoy está esperando, efectivamente, que haya un cambio radical, sobre todo en medias de seguridad".

Críticas a la izquierda y el debate sobre la paz social

Asimismo, aseguró que ningún candidato puede asegurar que en su eventual administración habrá paz social, arremetiendo contra los sectores de izquierda.

"La gente de la centroderecha no puede afirmar que porque José Antonio Kast va a gobernar va a existir un estallido, porque gobernó un presidente de la centroderecha y hubo un estallido", puntualizó.

"Quien gobierne, quien esté al frente o quien sea el oficialismo y sea opositor a la izquierda radical, la izquierda va a utilizar las herramientas que sean necesarias para, tal como lo quisieron hacer con el presidente Piñera, tratar de derrocarlo de alguna manera", advirtió Hurtado.

En su opinión, "no se sabe hoy día cómo va a reaccionar esta izquierda radical que está en el gobierno cuando queden sin trabajo, cuando queden desocupados", indicando que "ellos estaban acostumbrados a que la disputa o los derechos sociales se pedían en la calle y se pedían además a través de la violencia".

Percepción ciudadana y liderazgo en seguridad

Según Hurtado, no se puede "ser ingenuos en decir que si José Antonio gobierna habrá un estallido social o delictual como nosotros lo llamamos".

"Al contrario, me toca viajar mucho, estar en muchas regiones y muchas comunas estos días, y la gente lo único que te dice en la calle es que la única persona que ven con -como a buen chileno- los pantalones puestos y con la autoridad necesaria para enfrentar la situación de violencia, inseguridad, terrorismo y crimen organizado que hay en el país es José Antonio Kast", cerró.