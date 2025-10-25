Revisa si fuiste designado como vocal de mesa para el 16 de noviembre

El Servicio Electoral (Servel) publicó este sábado la lista de votantes sorteados para cumplir con las funciones de vocales de mesa y miembros del Colegio Escrutador para la elección presidencial y parlamentaria del próximo 16 de noviembre.

Puedes revisar en este link de Consultas Servel si deberás cumplir con alguna de estas labores.

El organismo informó también las sedes que serán locales de votación, que en algunos casos cambiaron respecto de la última elección, de alcaldes y concejales, que se efectuó el año pasado.

Quienes no puedan cumplir con estas funciones que son obligatorias y están sujetas a multa en caso de no asistir, deberán presentar sus excusas entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre miércoles ante el Servel, que encaso de acogerlas designará a un remplazante.