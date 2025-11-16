El exalcalde de La Florida Rodolfo Carter (independiente, con cupo del Partido Republicano) se convirtió en la primera mayoría senatorial por la Región de La Araucanía y, tras su victoria personal, celebró el paso de José Antonio Kast a la segunda vuelta presidencial, señalando que "la mayoría de Chile está en la oposición hoy día".

En entrevista con Cooperativa, el senador electo afirmó que ha llegado el momento de terminar con el miedo en la región, declarando: "Se acabó el tiempo de la tibieza. La mano firme no es una mano autoritaria ni una mano dictatorial; es una mano solidaria con los que sufren, pero muy dura con los que rompen con la ley y optan por la violencia para imponer una falsa causa mapuche".

