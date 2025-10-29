El próximo 16 de noviembre, el Distrito 9 de la Región Metropolitana, que agrupa a comunas como Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Lo Prado, Cerro Navia y Huechuraba, será escenario de una elección parlamentaria donde se disputarán siete escaños. Este sector, que alberga a cerca de un millón de habitantes, enfrenta desafíos complejos que dominan el debate electoral: la seguridad, el déficit habitacional y la saturación del sistema de salud.

La contienda ha estado en el centro de la atención mediática, en parte, por el caso de Daniel Jadue (PC), exalcalde de Recoleta, cuya candidatura fue frustrada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Este evento reconfiguró el panorama del oficialismo, dejando al candidato Boris Barrera como el único representante del Partido Comunista en la papeleta.

Del lado del oficialismo, además de Boris Barrera, se encuentran como candidatos Carlos Cuadrado (PPD); César Valenzuela, exdirigente estudiantil y constituyente; y Andrés Giordano (Frente Amplio), quien busca la reelección.

Desde la oposición, también hay figuras relevantes, entre ellos, Aldo Duque (RN) y José Manuel Santa Cruz (presidente de Evópoli), buscan llegar al parlamento por primera vez. Candidatos que aspiran a la reelección y que se han centrado en seguridad y salud incluyen a Érica Olivera (Demócratas), Guillermo Ramírez (UDI) y José Carlos Meza (Republicanos).

LEER ARTICULO COMPLETO