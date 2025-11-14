La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, señaló en Cooperativa que el organismo desarrollará labores de monitoreo, apoyo y despliegue en los locales de votación este fin de semana, a fin de prepararse ante eventuales incendios forestales dadas las temperaturas de 30 grados pronosticadas para la jornada.

"Tenemos un procedimiento que se activa cada vez que hay un evento masivo. Para este domingo está activado y vamos a iniciar un monitoreo a las 00:00 del día sábado y se va a mantener hasta las 23:59 del día domingo, a lo largo de todo el territorio nacional, de manera de poder estar levantando información sobre eventuales situaciones de emergencia" que puedan impactar el desarrollo del proceso eleccionario, dijo Cebrián.

Respecto a la temporada de incendios de este año, la directora de Senapred comunicó que se han registrado siniestros "aislados" que no constituyen una amenaza para la jornada eleccionaria; y que han habido más emergencias "en comparación a igual fecha del año pasado, pero con menor afectación".

