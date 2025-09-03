Síguenos:
Tópicos: País | Política | Elecciones

Tras revés en la Cámara, Gobierno espera reponer multas por no votar en el Senado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Se requieren mayorías amplias", pero la ministra Segpres, Macarena Lobos, está trabajando para lograr un acuerdo, dijo Álvaro Elizalde.

Tras revés en la Cámara, Gobierno espera reponer multas por no votar en el Senado
 ATON (archivo)

Consultado sobre las críticas de la oposición por no amarrar los votos oficialistas, el titular de Interior respondió: "No voy a participar de esa polémica".
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), se refirió al rechazo -por parte de la Cámara de Diputados- del artículo que establecía multas por no votar y manifestó su confianza de revertir el resultado en el Senado.

Durante la jornada de ayer, la Cámara despachó al Senado el proyecto de ley que sanciona el incumplimiento de la obligación de sufragar, pero sin establecer el rango de multa que estaba incluido en la propuesta original, lo que derivó en críticas al Ejecutivo por no ordenar a los parlamentarios oficialistas durante la votación.

Este miércoles, el jefe del gabinete ministerial fue consultado por la polémica y recordó que en este asunto "se requieren mayorías amplias".

"La sanción en caso de incumplimiento del deber de votar se trata de una ley orgánica constitucional que tiene un quórum mayoritario, y lo que respecta al voto extranjero, los cuatro séptimos, por tratarse de una reforma constitucional", explicó.

Considerado ello, "la ministra (Segpres Macarena) Lobos ha estado liderando un diálogo para generar un acuerdo que permita finalmente aprobar estas iniciativas".

"Apoyamos entusiastamente el trabajo profesional y acucioso que ha hecho la ministra para generar un acuerdo que permita, finalmente, sacar adelante estas iniciativas con una visión global", complementó el secretario de Estado.

El titular del Interior también fue consultado respecto a los dichos de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), quien afirmó que el Gobierno "no tiene palabra", por no haber asegurado los votos oficialistas en la Cámara: "No voy a participar de esa polémica", respondió escuetamente.

