Alejandra Sepúlveda, gerenta del proyecto de "fortalecimiento de los ecosistemas de integridad electoral para proteger las democracias en América Latina" de la ONG Idea Internacional, valoró en Lo que Queda del Día la decisión de Chile Vamos y de su candidata presidencial, Evelyn Matthei, de perseguir legalmente lo que ella misma calificó como una "campaña asquerosa" en redes sociales, orquestada por partidarios de José Antonio Kast, para atribuirle la enfermedad de Alzheimer.

Esta denuncia da cuenta de "un fenómeno muy grave y que va a tener repercursiones, y me parece importante que las tenga; que estos temas no queden impunes, porque lo que estamos viendo aquí son prácticas que no son inocuas en términos de género", señaló la experta.

"En el caso de las mujeres, lo que se busca (con estos ataques virtuales) es ridiculizarlas en términos políticos, devaluar sus capacidades y competencias, sacarlas de la esfera política", porque muchas veces, ante el hostigamiento, terminan resignando sus aspiraciones, "y eso afecta a la democracia", explicó Sepúlveda.

