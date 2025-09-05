El secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Kevin Casas-Zamora, advirtió en Cooperativa sobre la tentación de abandonar los sistemas democráticos para resolver los problemas ciudadanos urgentes, y aseguró que el desafío correcto es "reformar la democracia" para mejorarla, pero "no destruirla".

En conversación con Lo Que Queda del Día, el exvicepresidente de Costa Rica explicó que para "defender genuinamente" las democracias se necesita optimizarlas "en términos de su capacidad para generar equidad"; un aspecto en el que tiene dificultades en los países de América Latina.

Los sistemas autoritarios "pueden ser más ágiles para responder a ciertos temas, pero son mucho más propensos a los errores catastróficos: permiten menos voces en la discusión y, en consecuencia, son más propensos al error y menos flexibles que los sistemas democráticos", argumentó.

En tal sentido, el académico enfatizó que "el reto (actual) es reformar la democracia, no destruirla. Si por tratar de resolver problemas sociales -que son reales, demandas sociales que son reales- destruimos la democracia, de alguna manera estamos tirando el agua sucia de la tina con el bebé adentro".

