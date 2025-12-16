Independencia castigará incivilidades con multas y pérdida de beneficios sociales

La Municipalidad de Independencia lanzó una nueva ordenanza denominada "Cero Incivilidades", que endurece las sanciones contra conductas que afecten la convivencia y la seguridad de los barrios.

La acción establece multas que van desde 1 a 5 UTM (desde los $69.000 a $350.000, aproximadamente), dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, dispone la restricción temporal de beneficios municipales como becas, talleres, vales de gas o programas comunales, por un periodo de hasta seis meses en casos graves o de reincidencia.

Entre otras conductas,se sancionarán los ruidos molestos, daños a bienes públicos y privados, grafitis no autorizados, riñas, fiestas clandestinas, comercio y consumo irregular de alcohol, la disposición indebida de basura y otras incivilidades que afecten el espacio público y la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, se crea un Registro Único Municipal para identificar a infractores reincidentes y aplicar restricciones.

El jefe comunal, Agustín Iglesias, planteó que "no es justo que quienes alteran la vida de los barrios sigan accediendo a beneficios municipales como si nada pasara. Esta ordenanza pone reglas claras: convivir es un deber, no una opción".

La normativa contempla un periodo de difusión previo a su entrada en vigencia y será fiscalizada por la Unidad Municipal Anti-Incivilidades, de la Dirección de Seguridad Pública, en coordinación con Carabineros.