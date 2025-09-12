Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.9°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Duras multas: Alcalde de Ñuñoa prometió "mano estricta" para quienes orinen en la calle

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: filipetaso, unsplash.com
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, afirmó que la nueva ordenanza que establece multas de hasta 5 UTM (unos 340.000 pesos) para quienes arrojen chicles y colillas de cigarro en la vía pública, orinen en la calle o no recojan los desechos de sus mascotas, no tiene por finalidad perseguir a los vecinos, sino reforzar el orden y la limpieza en la comuna con un enfoque dual: campañas de educación masiva y sanciones estrictas.

"Queremos una Ñuñoa segura y limpia. Obvio que vamos a hacer campañas de educación masiva, pero también tiene que haber una mano estricta que sancione a quienes no respetan al resto", declaró el jefe comunal.

Los detalles, en el informe de la periodista Paula Kelly.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados