Municipio de Collipulli despidió seis funcionarios por viajar al extranjero con licencias médicas

La Municipalidad de Collipulli confirmó la desvinculación de seis funcionarios que hicieron uso de licencias médicas para viajar al extranjero o visitar casinos de juegos.

Entre las personas despedidas se encuentra la jefa de Control Interno del municipio, un alto cargo dentro de la repartición pública, lo que ha generado diversas reacciones en la Provincia de Malleco.

"Fue destituida la directora de Control Interno, que fue una persona que tiene mucha responsabilidad, por hacer uso de licencias médicas viajando al extranjero. Según vista fiscal, realmente tiene que ser desvinculada por tener gran responsabilidad en la administración, porque ellos son igual que la Contraloría General de la República, son entes que realmente resguardan y fiscalizan a los municipios", informó el alcalde de Collipulli, Manuel Macaya.

Desde la Seremi de Salud de La Araucanía condenaron la realización de estas prácticas y confirmaron la realización de un trabajo coordinado para pesquisar este tipo de situaciones en empresas privadas y en el aparato público.

El Seremi de Salud, Andrés Cuyul, aclaró que en el caso de que se amerite algún tipo de sanción, no serán canceladas las licencias médicas a las personas que hicieron mal uso de ellas.