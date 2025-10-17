Este viernes a las 20:40 horas se estrenó la franja electoral para las elecciones parlamentarias del próximo 16 de noviembre. Acorde con el sorteo realizado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) la semana pasada, el Movimiento Amarillos por Chile fue el encargado de abrir el espacio; seguido por la Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista; Partido Alianza Verde Popular; Partido de Trabajadores Revolucionarios; Verdes, Regionalista y Humanistas; Independientes fuera de pacto; Cambio por Chile; Popular; Partido de la Gente; Partido Ecologista Verde; Chile Grande y Unido; y, por último, Unidad por Chile. Revise los registros a continuación.

