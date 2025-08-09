Diputado DC cuestiona "falta de solidaridad" del FA en discusión por cupos parlamentarios

"Parece que la palabra 'solidaridad' no está presente en algunos sectores, para ser sincero", dijo el jefe de la bancada de diputados de la DC, Héctor Barría, respecto al número de cupos parlamentarios que exige el Frente Amplio (FA) para conformar una lista única oficialista de cara a las elecciones de noviembre.

La negociación al interior del oficialismo para sacar dicha lista está trabada, debido a que la tienda gobernante se ha resistido a bajar su pretensión de 40 cupos, con el argumento de que son la bancada más numerosa en el Congreso y que, por tanto, su solicitud es proporcional a su representación.

"Estamos dando una linda pelea en nuestro distrito 25, porque tenemos varios liderazgos. Uno le pide al FA que también tenga la capacidad (de ser flexible) y la mayor generosidad, ellos son gobierno y contaron con nuestro respaldo en muchas leyes", expresó Barría.

Este obstáculo en las conversaciones constituye una dificultad más en la tropezada semana que enfrentó el oficialismo, cuya candidata presidencial, Jeannette Jara, contradijo su programa de Gobierno respecto a la iniciativa de nacionalizar el cobre y el litio.

Durante el día, se espera que el PC, en su Comité Central celebrado en la sede de la CUT, defina sus nombres legislativos. La DC, por su parte, hará de manera extraordinaria una Junta Nacional para votar el listado de sus nombres parlamentarios.

¿Dos listas en el sector oficialista?

Ante este complejo panorama oficialista, el exprecandidato presidencial y diputado FRVS, Jaime Mulet, volvió a mencionar su idea de inscribir dos listas parlamentarias en el sector.

"Es difícil que se zanje hoy o mañana (un lista parlamentaria única oficialista). Esta es una negociación tremendamente difícil. Siempre he planteado las dos listas porque, más que dividir, eso mantiene la unidad de una forma razonable", defendió Mulet.

El parlamentario afirmó que ambas listas apoyarán a la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, pero enfatizó a la vez que "hay varios partidos que tienen que bajar sus cupos, no solo el FA. Entonces, todos tienen que hacer el esfuerzo; (el FRVS) ya la ha hecho".

La exministra ha expresado anteriormente su deseo de conformar una lista única en el sector, desde el PC hasta la DC, antes de que venza el plazo de inscribirla el 18 de agosto.