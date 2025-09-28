Diputado Mellado acusó a Seremi de Seguridad Pública de La Araucanía de proselitismo político

El diputado Miguel Mellado denunció que la Seremi de Seguridad Pública de La Araucanía está haciendo proselitismo político en favor del senador, y actual candidato a diputado, Jaime Quintana (PPD).

De acuerdo al parlamentario, que hace un tiempo renunció a Renovación Nacional para sumarse a la campaña de José Antonio Kast, se utilizó la imagen y voz de Quintana en una publicación del Instagram oficial de la Seremi, a cargo de Israel Campusano.

"La verdad es que es insólito que en vez de preocuparse de los atentados terroristas, de la delincuencia, el crimen organizado, la cuenta oficial del Seremi de Seguridad haciendo proselitismo político puro, compartiendo las publicaciones del candidato Quintana, actual senador, candidato a diputado", escribió Mellado en su cuenta de X.

Por ello, anunció que "recurriremos a la Contraloría, pero además, hemos pedido al ministro (Luis) Cordero la renuncia del periodista o del que está a cargo de esta cuenta de la Seremi de Seguridad. Esto es insólito".

Insólito: en vez de preocuparse de atentados terroristas, cuenta oficial de seremi de seguridad hace proselitismo puro compartiendo publicaciones del candidato Quintana. Recurriremos a Contraloría y además hemos pedido la renuncia del periodista a ministro Cordero. pic.twitter.com/0Jc8BgD9UC — Miguel Mellado Suazo (@melladosuazo) September 28, 2025

La publicación a la que hace referencia el diputado es un video publicado en la cuenta oficial del senador Jaime Quintana, sobre la entrega de 60 viviendas en localidad de Puerto Domínguez, en la comuna de Saavedra (Región de La Araucanía).

Dicho video fue compartido a través de las historias de Instagram del perfil de la Seremi de Seguridad Pública y ya no está disponible en la cuenta oficial. Igualmente, dentro de las publicaciones de la red social del órgano tampoco se encuentran fotos, videos o publicaciones con el senador Quintana.