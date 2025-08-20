El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, resaltó en El Primer Café de Cooperativa la "vocación social" de la show-woman Marlén Olivarí, quien busca representar a su partido como diputada por el Distrito 7, en la Región de Valparaíso.

"Nació y se crió en su distrito, lleva 20 años dedicada al mundo de las comunicaciones, y es por lo que más la conocemos, pero es también una mujer con mucha vocación social, que se ha centrado en apoyar varias causas, como por ejemplo, la (lucha contra) la violencia hacia las mujeres", apuntó el dirigente, destacando además las ayudas que presta desde su fundación.

En definitiva, Santa Cruz cree que Olivarí "es alguien que ha tenido una vocación y un compromiso social hace mucho tiempo, y nos hace mucho sentido que también pueda representar eso en el Congreso, como parlamentaria".

LEER ARTICULO COMPLETO