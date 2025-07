Carmona critica "intención de reducir candidatura de ocho partidos a uno"

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), abordó el eventual relato "anticomunista" que prepara la oposición de cara a las presidenciales de noviembre tras el triunfo de Jeannette Jara en la primaria oficialista y calificó como "caricatura" la supuesta intención de la derecha de "reducir una candidatura de ocho partidos a uno solo".

En El Primer Café de Cooperativa, el timonel del PC destacó que el origen de "la gran votación que alcanzó Jeannette Jara está en su personalidad, autenticidad, sencillez y la forma directa con que aborda cualquier tema para exponer su posición. La cercanía y el carisma son capacidades y cualidades de una personalidad que no se forjan por dos o tres acuerdos".

En ese sentido, Carmona se refirió a la eventual estrategia que adoptará la derecha tras el triunfo de Jara: "La batalla contra el anticomunismo tiene que ver con cómo relativizar o desmerecer lo que significa que Jeannette Jara sea hoy día la abanderada de toda la coalición. Hay quienes dicen que está bien que lo sea, pero que no tiene mayores posibilidades: (pero) eso está acusando también de parte de ellos una preocupación con lo que viene", explicó.

"Ese va a ser el camino que mejor va a responder a la caricatura de querer reducir una candidatura de ocho partidos (Unidad por Chile), ni siquiera de dos, sino de ocho, a un solo partido. Ese cuento nosotros no lo vamos a comprar", complementó el timonel del PC.

Cicardini: "Comenzamos con un error en la campaña"

La diputada Daniela Cicardini, vicepresidenta del Partido Socialista, valoró el resultado de la elección oficialista: "La gente hoy día se pronuncia ante una preferencia en la primaria que marcó un hito histórico también para nuestro país. Si bien es cierto viene del PC, pero yo diría que Jara es mucho más que el PC".

"Es un sello, una impronta que ella le ha le ha mostrado a la ciudadanía de ser cercana, de tener una una conexión desde la emotividad, desde una historia sacrificada, de poder surgir en este país tan difícil, de haber hecho cosas importantes dentro del Gobierno. Creo que el liderazgo de cercanía hace algo distinto, que da confianza y que transmite eso a la ciudadanía", destacó la legisladora.

Cicardini también fue consultada respecto al resultado del Socialismo Democrático durante la primaria y reconoció desaciertos a la hora de desarrollar la campaña electoral: "Comenzamos con un error de estrategia con la campaña de Tohá porque esta primaria era de la izquierda y nosotros teníamos que hablarle a la izquierda, no a la centroizquierda".

"Tohá ha tenido una vida muy compleja desde lo que pasó en la dictadura con su papá, siempre mostrando una cara dura y fuerte para poder también enfrentar la dureza, (pero) ella hoy día tiene una personalidad que no es una influencer", reflexionó la diputada socialista.

Chile Vamos: "Jara es una genuina comunista"

Luis Pardo (RN), director ejecutivo del Instituto Libertad, criticó la postura internacional de la exministra del Trabajo: "Yo no tengo ninguna duda que Jeannette Jara es una genuina comunista, que no sólo milita desde muy temprana edad en ese partido, sino que forma parte de una cultura y una forma de de entender la sociedad, el análisis desde el marxismo: Ella encuentra que hay democracia en Cuba, por lo tanto, no pondría en duda su naturaleza y lo que es ella como comunista".

Sin embargo, también reconoció cualidades de la candidata oficialista: "Lo que tiene Jeannette Jara es un gran atributo personal que le permiten conectar en forma bastante bien con con la ciudadanía, eso explica el resultado que ha tenido en en en esta primaria que, digámoslo también, fue muy poco concurrida".

Finalmente, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), criticó: "Me llama la atención el comentario que hace Jeannette Jara (sobre la similitud del programa de republicanos y Chile Vamos) que, de alguna manera, reduce tanto a Kast como a Matthei, dos proyectos políticos distintos, en una caricatura y en algo que no lo es".

"Porque ella habiendo sido ministra del Trabajo y empujado la reforma de pensiones, en la que paradójicamente hoy día parece que no le gusta tanto, pudo conversar esa reforma, pudo negociar esa reforma con uno de esos proyectos políticos, no con el otro", concluyó.