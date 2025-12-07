Carmona no querría apartar al Frente Amplio en una eventual alianza PS-PC

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, descartó este domingo dejar de lado al Frente Amplio en una eventual alianza futura con el Partido Socialista.

A pocos días del balotaje presidencial, han comenzado a surgir especulaciones y pronósticos sobre el devenir del sector, y hay voces que han planteado el posible surgimiento de un eje PS-PC, que dejaría relegado al FA.

Sin embargo, el timonel comunista señaló que para él "es absolutamente posible que las relaciones políticas se desarrollen entre tres y más, y ojalá todos en la misma titularidad, porque hace que sea más fácil llevar adelante los acuerdos".

Los últimos esfuerzos de Jara

Por otro lado, la candidata de Unidad por Chile afina sus últimos esfuerzos rumbo al 14 de diciembre, intensificando su presencia y trabajo en terreno en distintas regiones, enfatizando en el esfuerzo para avanzar en materia de derechos.

En ese sentido, la diputada Gael Yeomans, vocera de la campaña, señaló que "hay dos proyectos país que se ponen en juego en esta elección: uno, liderado por nuestra candidata Jeannette Jara, que pretende poder seguir avanzando en ciertos elementos en que por ahora hemos logrado derechos. Por ejemplo, con las 40 horas, la reforma de pensiones, pero también ir por las deudas que están pendientes en seguridad, migración y economía".

"La otra alternativa es José Antonio Kast, que nos está planteando -está en su programa, así que insto a que lo busquen- explícitamente que pretende reducir y eliminar la jornada de 40 horas", señaló.

Jeannette Jara se encuentra realizando actividades en la comuna de Iquique, anunciando compromisos programáticos con la Región de Tarapacá.