Jeannette Jara: Posible renuncia al PC "no es una discusión que se haya dado"

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, aclaró este lunes que una eventual renuncia a su militancia si resulta ganadora de las primarias oficialistas son "discusiones futuras" que se debatirán en la colectividad.

"No he dicho ni que descarto ni que no descarto seguir con mi militancia porque no son discusiones que se hayan dado, son discusiones futuras", explicó la exministra del Trabajo, luego de su entrevista con Radio Universo, donde dio a conocer su postura ante dicho escenario electoral.

"Lo importante es que construyamos una unidad amplia, y si gano las primarias me voy a preocupar de que esa unidad se exprese en la conformación de los equipos, del comando y de todo lo que tenga que venir en un eventual futuro Gobierno", sostuvo la candidata presidencial del PC.

Jara añadió que "con 37 años de militancia, si alguien fuera oportunista hace mucho tiempo habría cambiado de tienda política".

"En el Partido Comunista no nací de ministra de autoridad de Gobierno, ni menos de candidata a la presidencia: he militado aquí desde que estábamos a fines de la dictadura, en tiempos de largos años de exclusión política, y hoy día me toca asumir esta responsabilidad", concluyó.

Críticas desde el interior del PC

La diputada del Partido Comunista Carmen Herz (PC) expuso durante el día en su cuenta de X que "el oportunismo no ha sido jamás parte de la cultura comunista".

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) publicó un video en sus redes sociales en el que recordó que miles de hombres y mujeres dieron la vida por el hecho de ser comunistas y reivindicó el derecho a "la militancia".