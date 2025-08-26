Ministra Orellana: Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aseguró que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, "podría guardarse algunas declaraciones", en medio de un nuevo desencuentro entre los partidos oficialistas.

En conversación con 24 Horas, Orellana respondió al planteamiento de Carmona sobre que el gobierno es un "pato cojo" tras la salida del ministro Marcel, indicando que "yo creo que Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones (...) el Presidente nos ha comandado trabajar hasta el último día, tenemos proyectos claves en el Congreso como sala cuna, el aborto con plazos, la sociedad conyugal, para eliminar la discriminación hacia las mujeres casadas, y desafíos tremendos de gestión".

"Yo vi como Jeannette (Jara), pese a comentarios también disruptivos del oficialismo, logró sacar una hazaña gigante como la reforma de pensiones y por lo tanto, yo esperaría que todo el oficialismo contribuyera a que fuese su liderazgo el que se muestre y no voces particulares", recalcó.

Orellana insistió en que "es importante que la candidata sea la que hable y que pueda mostrar sus atributos, que tienen productos claros, como que en pocos días, al inicio de septiembre, se van a estar pagando las primeras PGU aumentadas gracias a la reforma de pensiones a las mayores de 82 años, que en su mayoría son beneficiarias mujeres".

Sobre la carrera presidencial, la ministra recordó que "si miramos las encuestas de 2021 vemos que eran bastante diferentes de lo que fueron los resultados, así que siempre en política hay posibilidades y yo creo que esto es algo que está muy abierto".