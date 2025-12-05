Ante inminente disolución: Juventud Radical se tomó la sede del partido

La Juventud Radical de Chile encabezó este viernes una especie de toma simbólica de la sede principal del Partido Radical, ubicada en el Barrio París-Londres de Santiago, para protestar por la inminente disolución de la tienda, a raíz de sus magros resultados en las últimas elecciones parlamentarias.

Según la vicepresidenta de la agrupación, Javiera Olivares, "un gran descontento" con la directiva nacional motivó que varios militantes abrieran la sede con un napoleón esta tarde y colgaran un lienzo en el exterior, aunque al poco tiempo se retiraron del lugar.

"Sentimos que ha habido un proceso muy poco transparente, donde la Juventud se ha hecho parte casi de manera nula, porque invitan solamente al presidente nacional. Es una representación mínima dado el colectivo que somos en general, y (el fin del partido) es la única propuesta con la cual se va a negociar mañana dentro del Consejo Nacional. Por eso decidimos tomar esta medida, teniendo en consideración que la sede en algún minuto estuvo dentro de (los recintos) que querían vender, y por lo mismo, estamos colgando un lienzo que dice que 'la memoria no se vende'", explicó la dirigenta.