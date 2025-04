Escalona descarta bajar candidatura de Vodanovic: El miedo a perder no es argumento

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, aseguró en Cooperativa que un supuesto miedo a perder en las primarias de la centroizquierda no es motivo para bajar la precandidatura de la timonel de esa colectividad, Paulina Vodanovic.

En ese sentido, corrigió en El Diario de Cooperativa una errada filtración de lo tratado en la Comisión Política de ayer jueves: "En un muy importante matutino de la capital salió que se iba a plantear en esta reunión el retiro de nuestra candidatura, y eso me da risa, porque ninguna persona dijo eso", aseveró.

"Yo fui reiterativo: ofrecí el uso de la palabra tres veces, y no hubo ninguna persona, ningún miembro de la Comisión Política con derecho a voz y voto" que dijera algo al respecto, insistió el exsenador, antes de acotar que Vodanovic será proclamada oficialmente esta noche, en el marco del aniversario del PS.

Consultado entonces sobre quienes creen que ir a primarias con dos candidaturas en el Socialismo Democrático -la otra siendo Carolina Tohá (PPD)- puede favorecer a Jeannette Jara (PC) o a Gonzalo Winter (FA), Escalona fustigó que "eso es actuar con los miedos que nos dejó instalados la dictadura".

"Si una persona nos dice que puede ser funcional a una candidatura que no le gusta, yo diría que repiense su participación. No quiero ser inamistoso, pero el argumento del miedo no nos satisface, no nos llena el espíritu, no nos vamos a mover por eso", puntualizó el dirigente socialista.

Por lo demás, hizo ver que "presentamos nuestra candidatura porque somos distintos" a las otras opciones del oficialismo: "Tenemos un pie muy profundamente instalado en el movimiento popular, en la izquierda de este país, pero también llegamos a los sectores medios. No nos negamos al diálogo más amplio con el conjunto de las fuerzas, así que somos distintos".

"El esfuerzo que hemos hecho durante los últimos 50 años, de unir a las más amplias fuerzas populares y democráticas, con el objeto de tener un proyecto de reformas paulatinas, responsables, que permitan recuperar las conquistas sociales que se perdieron, y consolidar la gobernabilidad democrática, es lo que nos motiva a presentar nuestra candidatura", cerró.