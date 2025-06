Fidel Espinoza y la ropa falsificada: "No siento vergüenza, pero reconozco el error"

"No siento vergüenza de lo que pasó, pero sí reconozco que hubo un error de no haber revisado, porque me metieron en un lío innecesario. Si yo hubiera visto que venía con una marca, yo hubiera dicho: 'no, yo no puedo llevar esto'".

De esta manera el senador Fidel Espinoza (PS) se defendióde la querella que presentaron en su contra las marcas internacionales Puma y Adidas por haber ingresado a Chile con ropa deportiva falsificada tras realizar un viaje a Perú.

La incautación se produjo luego de una fiscalización que realizó el Servicio Nacional de Aduanas en el Aeropuerto de Santiago, cuando el legislador venía de regreso desde el país vecino. Se dio como consecuencia de posibles delitos de contrabando y vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual 19.912.

Se retuvo un total de 24 polerones, 24 pantalones de buzo y 41 camisetas de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, todos falsificados. Las prendas incautadas tienen un avalúo de 2.211 dólares (alrededor de 2,1 millones de pesos).

En entrevista con Las Últimas Noticias, el legislador descartó que su intención fuera comercializar los productos, sino que eran la donación de un amigo de Perú para su club de fútbol amateur: Unión Católica de Trapén.

"Estábamos en el hotel donde me hospedaba, y me fueron a dejar las cosas bastante tarde el lunes, y mi vuelo salía muy temprano en la mañana del día siguiente (...) Yo ahí vi todo muy ordenado, entonces, no iba a comenzar a contar uno por uno. Ahí cometí el error, que lo reconozco y no lo volvería a hacer nunca más en la vida, porque obviamente uno tiene que revisar estas cosas para no cometer algún tipo de infracción", comentó Espinoza.

Pese a admitir esta equivocación, el parlamentario lamentó que "los abogados de la marca Puma hayan hecho un copy paste de una demanda que le pueden hacer a cualquiera que va a comercializar aquí", ya que -dijo- no se pueden vender "esas camisetas y buzos que tenían el nombre del equipo y estaban destinados para el club".

"Reconozco que se equivocaron en colocar el logo de Puma, lo reconozco, no tengo problemas en asumir errores, pero de ahí a tratar de juzgar que poco menos había un comercio detrás de esto, a mí me parece un exceso", puntualizó el militante PS, que pidió también que la ropa incautada pueda ser donada "a las poblaciones, a alguna institución que lo necesite".

Finalmente, indicó que se someterá "como cualquier chileno a lo que decida la justicia".