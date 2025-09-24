Insulza es operado de urgencia por un problema cardiaco

El senador socialista José Miguel Insulza concurrió este miércoles, de urgencia, a la Clínica Alemana, en Vitacura, donde fue internado y está siento intervenido con motivo de un "bloqueo del ritmo cardíaco".

Según el comunicado emitido esta tarde por el recinto asistencial, el parlamentario por la Región de Arica "acudió hoy al Servicio de Urgencia tras experimentar un episodio de mareos".

"Luego de la evaluación realizada por el equipo médico, se diagnosticó un bloqueo del ritmo cardíaco. Por esta razón, durante la tarde se le implantará un marcapasos definitivo", agrega la clínica.

Al cierre, asegura que la evolución de Insulza "ha sido satisfactoria y permanecerá en observación".

Tranquilidad en el PS

El jefe del comité de senadores del PS, Juan Luis Castro, entregó más detalles en Cooperativa: "Se le diagnosticó un trastorno del ritmo cardíaco, que lo más probable, es que sea un grado de bloqueo auriculoventricular, que le puede ocurrir a cualquier persona, y que amerita la instalación de un marcapasos", operación que ya está en curso, según el médico.

"Instalado este marcapasos, y tras un reposo de algunos días, eso va a permitir su pleno restablecimiento en la actividad política y parlamentaria, que es lo que corresponde", aseveró el correligionario de Insulza.

El senador Castro profundizó que "los trastornos de ese tipo pueden suceder sin que la persona lo sepa, porque generalmente, los síntomas son los que él tuvo -sensación de mareo o desmayo-, y eso obedece a que cae el ritmo cardíaco, baja la frecuencia, producto de estas alteraciones eléctricas que, afortunadamente, son fácilmente manejables con un marcapasos".

Con todo, desde el PS "sentimos que se llegó a tiempo, y tenemos tranquilidad de que está en un estado de salud estable".