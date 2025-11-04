Tohá: "Jara se ha transformado en una candidata de todo el progresismo"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se reunió esta tarde con dirigentes del Socialismo Democrático y de la Democracia Cristiana, como Francisco Vidal, Guido Girardi, Ana Lya Uriarte y Carolina Tohá.

Desde el restaurante Divertimento, a los pies del Cerro San Cristóbal, la exministra del Interior desdramatizó el techo que ha alcanzado Jara en las encuestas, que se posicionó cerca del 30 por ciento, antes del "blackout" legal.

"Es la candidata que más marca hoy día, y a una distancia que -depende de la encuesta- es bastante respetable respecto a los demás candidatos. Creo que en las últimas elecciones hemos tenido ya hace tiempo bastante fragmentación y, en ese sentido, estos porcentajes no son algo que nos debiera sorprender tanto, es lo que nos tenemos que acostumbrar porque así está la política hoy día", sostuvo.

Asimismo, destacó que "ha sido muy visible, y yo valoro mucho la forma en que Jeannette Jara se ha transformado en una candidata de todo el progresismo".

"Ella ha recogido las cosas que llevamos como propuestas en la primaria, ha recogido las vocerías del sector, y yo creo que las personas que somos parte del Socialismo Democrático estamos representadas hoy día por ella en esta elección", enfatizó.

La exsecretaria de Estado precisó que ha estado activa en lo que Jeannette Jara le ha encomendado para apoyar su campaña. De esa forma, explicó que tras su derrota en primarias, consideró que no era correcto estar en la primera línea mediática, pero que estará más activa para enfrentar una eventual segunda vuelta.