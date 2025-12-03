En el marco del Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) tuvo un tenso cruce con la periodista Octavia Rivas, quien le preguntó si nombrará ministro a su principal asesor económico, Jorge Quiroz, pese a que fue condenado en 2015 por haber manejado ebrio, y es criticado por su vínculo con las industrias de las farmacias y de los pollos en medio de los escándalos de colusión.

"Fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado por lo que usted menciona. En las otras afirmaciones que usted hizo, (sobre colusión) hay errores", respondió el abanderado, que dio un fuerte espaldarazo al economista: "Tiene todo mi respaldo".

