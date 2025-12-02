Una intensa discusión se produjo en El Primer Café de Cooperativa luego de que el exalcalde Germán Codina, miembro del comando de José Antonio Kast, acusara a la Democracia Cristiana de tener una actitud “totalitaria” al suspender la militancia del expresidente Frei debido a que éste se reunió con el candidato del Partido Republicano y destacó “coincidencias” entre ambos. Esto pese a que su partido apoya institucionalmente a Jeannette Jara en la elección.

“Demócratas no se transforma en fuerza de derecha al unirse a Kast, porque de la misma forma se podría decir que en la DC suspenden al Presidente Frei por mostrar una opción distinta, lo que es totalitario y más propio del Partido Comunista”, expuso Codina.

Ante ello la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, quien integra el comando de Jeannette Jara, respondió que “no sé si alguna vez has sido militante de algún partido. Todos los partidos tienen estatutos. Mario Desbordes fue pasado al Tribunal Supremo de RN por mostrar una opción diferente en la elección de diputados. Sabemos que hay procedimientos, estatutos, códigos de ética. No se trata de ser partido totalitario; es respetar la institucionalidad interna y las definiciones de los partidos son autónomas”.

