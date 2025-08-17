Al filo del plazo, Eduardo Artés logró las firmas para ser nuevamente candidato presidencial

El comando de Eduardo Artés anunció este domingo que alcanzó las firmas requeridas para inscribirse como candidato independiente a las elecciones presidenciales de noviembre.

Tras haber recolectado las 35.361 rúbricas exigidas por el Servicio Electoral (Servel), el líder del Partido Comunista Acción Proletaria (PC-AP) competirá por tercera vez consecutiva por el sillón de La Moneda.

Su campaña afirmó que seguirán recolectando patrocinios hasta el mediodía de este lunes, para posteriormente inscribir la candidatura durante la tarde.

La normativa electoral pide a los candidatos independientes reunir un número de firmas no menor al 0,5% de los sufragios de la pasada elección de diputados.

El anuncio de Artés llega poco antes del límite del plazo para inscribirse en la carrera presidencial, que vence este lunes a las 23.59 horas.