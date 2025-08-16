A horas de que venza el plazo, tanto el oficialismo como la oposición llegaron al Servel para inscribir los pactos parlamentarios de cara a las elecciones del 16 de noviembre, en las que también se votará por Presidente o Presidenta de Chile

Por el lado oficialista, los partidos Comunista, Socialista, Liberal, Radical, Frente Amplio, el PPD y la DC inscribieron su pacto "Unidad por Chile"; mientras que el FRVS y Acción Humanista registraron su lista respectiva, por separado.

En tanto, en el lado opositor, Chile Vamos y Demócratas inscribieron su lista parlamentaria "Chile Grande y Unido".

La abanderada presidencial de ambas formaciones, Evelyn Matthei, también aprovechó de registrar su candidatura, acompañada además por Amarillos por Chile. Sin embargo, este colectivo no participó en las negociaciones para ingresar en la lista legislativa.

