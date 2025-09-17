Síguenos:
Alcaldes de Chile Vamos protagonizaron banderazos para lanzar campaña de Matthei

Sin presencia de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, alcaldes de Chile Vamos lanzaron formalmente su campaña presidencial este miércoles, realizando banderazos en estaciones de Metro y otros puntos de Independencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia.

Para la autoridad de esta última comuna, Jaime Bellolio (UDI), la experiencia municipal es una ventaja de Matthei en la carrera: "Cuando uno es alcalde, le toca juntarse con alcaldes de otros colores políticos, pero con problemas similares. Entonces, creo que esa aproximación de Evelyn Matthei, justamente por haber sido alcaldesa, le permite llegar a sectores donde otros candidatos simplemente no llegan".

