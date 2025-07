Amplio rechazo a dichos de Kaiser, quien apoyaría un nuevo golpe de Estado "con todas las consecuencias"

El diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, ha vuelto a generar una fuerte controversia al declarar abiertamente su disposición a respaldar un nuevo golpe de Estado en Chile como el que derribó al Gobierno democrático del socialista Salvador Allende (1970-1973) y que impuso una dictadura encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990).

Estas afirmaciones, emitidas la noche del jueves en una entrevista en el programa "De Frente" de Mega, provocaron una ola de críticas y un amplio rechazo desde diversos sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

Consultado sobre si apoyaría un nuevo quiebre democrático en un escenario similar al de 1973, Kaiser calificó al golpe de Estado como un "pronunciamiento militar", y luego ratificó su postura a favor: "Sin dudas, absolutamente. Con todas las consecuencias, lamentablemente, y de eso es algo que tenemos que hacernos cargo, no se puede decretar la vía armada como justificación para alcanzar el poder, no se puede organizar a 10.000 guerrilleros armados, no puede desatar una lucha de clases, y cuando recibe una respuesta, esperar que esta sea pacífica", dijo.

Asimismo, Kaiser también propuso proscribir al Partido Comunista (PC), calificándolo como "una organización que hace mucho tiempo debió haber sido revisada con mayor atención".

Rechazo en la oposición

Candidatos presidenciales de la oposición como Evelyn Matthei (UDI) y Franco Parisi (Partido de la Gente) se distanciaron rápidamente de los dichos del diputado libertario.

"Yo tengo un compromiso total y absolutamente con la democracia. No van a haber (condiciones similares a las de 1973), porque los chilenos son muy inteligentes. Los chilenos saben que lo que necesitamos es orden, progreso y esperanza, y con eso vamos a tener una democracia espectacular que funcione bien", dijo la abanderada de Chile Vamos.

Parisi, en tanto, fue enfático al señalar que su candidatura "no avala ningún tipo de golpe, ningún tipo de violencia social ni política contra los gobiernos democráticamente elegidos".

Oficio al Servel para analizar la disolución del partido de Kaiser



El oficialismo no tardó en reaccionar. La diputada y subjefa de la bancada PPD, Camila Musante, solicitó enviar al diputado Kaiser a la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) informó que enviará un oficio al Servicio Electoral (Servel) para que analice la eventual disolución del Partido Nacional Libertario, argumentando una transgresión a la obligatoriedad de no propiciar la violencia en Chile.

"Devastador", dicen desde el Gobierno

Desde La Moneda, la vocera subrogante, Aisén Etcheverry, afirmó que "el golpe de Estado significó muerte, significó tortura, significó división, que son cosas que cualquier persona que aspire a gobernar el país no debiese desearle al país", enfatizando el compromiso del Gobierno con la democracia.

Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó de "devastador" que un candidato a la Presidencia "justifique quiebres democráticos, justifique golpes de Estado".

Expresó la esperanza de que la postura de Kaiser sea "una opinión más bien disidente de nuestro sistema político y no que se consolide dentro de los partidos que forman parte de nuestro sistema democrático".

Kaiser defiende postura

En respuesta a la polémica, Kaiser se defendió a través de su cuenta en X, preguntándose por qué "andan todos tan nerviosos en la izquierda". Reiteró que apoyaría un pronunciamiento militar "si se repitiese la situación de 1973", sugiriendo que sus críticos "pretenden llevarnos a esa situación".

La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.