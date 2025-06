Analista: "El Frente Amplio no participó con hambre en la primaria"

Las elección primaria dejó resultados que invitan al análisis sobre el estado de las distintas fuerzas políticas en el progresismo, entre ellas del Frente Amplio (FA), partido del Presidente Gabriel Boric que tuvo una muy floja presentación bajo la candidatura de Gonzalo Winter.

En entrevista este lunes con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el analista político y director de Tu Influyes, Axel Callís, afirmó que la actual tienda gobernante "nunca participó en esta primaria" con la convicción necesaria, presentando un candidato y la realización de una campaña se percibieron más bien como un acto "por cumplir", carente de una voluntad real de disputar con fuerza la nominación.

Asimismo, describió la campaña como "muy precaria" y al candidato Winter como "bastante frágil en términos de sus mensajes". En esencia, fue una participación que califica de "amistosa", pero a la que le faltó "hambre" de triunfo.

"Si (Tomás) Vodanovic hubiera participado, estaríamos hablando de la irrupción del Frente Amplio, sería el escenario al revés. La candidatura es muy importante", puntualizó.

La cercanía de Jara con el votante frenteamplista

Esta visión explica por qué, a pesar de tener un candidato propio en la papeleta, parte del electorado tradicionalmente asociado al Frente Amplio podría haber optado por votar por Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista y ganadora de la primaria.

Callís especula que la mitad de la votación obtenida por Jara, más allá del núcleo duro del PC, podría provenir del Frente Amplio y del Socialismo Democrático.

Según el experto, la clave de esta posible transferencia de votos no radicaría tanto en una alineación estratégica formal entre partidos, sino en la conexión personal y la "sintonía" de Jara con ciertos sectores de votantes frenteamplistas, particularmente los jóvenes.

"No hay candidata más cercana al Frente Amplio que Jeannette Jara ", aseguró Callís en Cooperativa, dando cuenta que "muchos chicos del FA andaban haciendo campaña por Jara y sin ningún problema".

La postura del Socialismo Democrático

También comentó el escenario del Socialismo Democrático, especialmente del Partido Socialista (PS), que, en su opinión, hizo una "contribución importante" a la votación de Jara.

Según constató, la militancia profunda del PS, no la élite, no quería votar por Carolina Tohá. La propia inscripción de Paulina Vodanovic -timonel del partido- como precandidata respondió a una situación interna donde se percibía que Tohá "no flotaba en la militancia".

Este voto del socialismo democrático, especialmente el históricamente afín a Michelle Bachelet, ante el desistimiento de esta, encontró en Jara la opción más parecida.