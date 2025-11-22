Marco Moreno, analista político y director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, abordó en Cooperativa la carrera presidencial y el desempeño de la candidata oficialista Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast, que disputarán la Presidencia el próximo 14 de diciembre.

En esa línea, aseveró que los debates en segunda vuelta “se convierte en verdaderos gatillantes de atención, porque ordenan el contraste entre dos proyectos. O sea, lo que la gente quiere ver es el efecto de contraste que permite comparar, cuando un candidato plantea una cosa y cuál es la posición del otro. Eso es lo que la gente están buscando”.

“Por eso vemos estrategias cruzadas”, planteó, y agregó que “lo que está buscando José Antonio Kast es evitar el riesgo del ‘cara a cara’”, por su negativa reciente negativa a participar en debates, mientras que Jara “está exigiendo un debate porque sabe que ese formato de confrontación potencia sus atributos de cercanía”.

LEER ARTICULO COMPLETO