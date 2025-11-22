Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.1°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Analista: Los debates en segunda vuelta se vuelven verdaderos gatillantes de atención

Publicado: | Fuente: Cooperativa
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Marco Moreno, analista político y director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, abordó en Cooperativa la carrera presidencial y el desempeño de la candidata oficialista Jeannette Jara y el republicano José Antonio Kast, que disputarán la Presidencia el próximo 14 de diciembre.

En esa línea, aseveró que los debates en segunda vuelta “se convierte en verdaderos gatillantes de atención, porque ordenan el contraste entre dos proyectos. O sea, lo que la gente quiere ver es el efecto de contraste que permite comparar, cuando un candidato plantea una cosa y cuál es la posición del otro. Eso es lo que la gente están buscando”.

“Por eso vemos estrategias cruzadas”, planteó, y agregó que “lo que está buscando José Antonio Kast es evitar el riesgo del ‘cara a cara’”, por su negativa reciente negativa a participar en debates, mientras que Jara “está exigiendo un debate porque sabe que ese formato de confrontación potencia sus atributos de cercanía”.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados