Marco Moreno, analista político y académico de la Universidad Central, abordó en Cooperativa la polémica por la red de cuentas anónimas o de bots utilizados para atacar a adversarios políticos en redes sociales a los adversarios de José Antonio Kast, que fue expuesta a través de un reportaje televisivo.

El experto afirmó que el objetivo del fenómeno es generar "campañas negativas", las que "no buscan promover propuestas, sino debilitar al adversario. Estas, se caracterizan por el ataque personal, la exageración y muchas veces, quizás la mayor parte, desinformación".

Lo anterior, llevado al plano electoral, explica que "no solo erosiona la credibilidad de los candidatos, sino que también ponen en jaque la confianza en la democracia, porque cuando la política se contamina con estas prácticas, con campañas de desinformación o uso abusivo de recursos, estamos viendo que se debilitan los cimientos de la democracia".

