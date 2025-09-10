Analista sobre debate presidencial: Desempeño de candidatos de oposición será clave

A pocas horas del primer debate presidencial televisado, que reunirá a los ocho candidatos, el analista política Tomás Duval, de la Universidad Autónoma, precisó cuáles son los desafíos, principalmente para el republicano José Antonio Kast y la UDI Evelyn Matthei.

Duval, señaló a Cooperativa, que "para José Antonio Kast, que viene básicamente de una política de impugnación, hoy día tiene que pasar a una etapa donde las propuestas y otras sean efectivas para la ciudadanía".

En cambio, la candidata de Chile Vamos "tiene un gran desafío de demostrarse todavía competitiva en este escenario presidencial".

De todas formas, reparó, que "lo que está en la disputa en la derecha es básicamente el liderazgo al interior de esta y, por lo tanto, el desempeño de los candidatos de oposición será clave en este sentido".

La previa de los candidatos

En la previa, la candidata Evelyn Matthei publicó una foto con su computador y algunos apuntes a sus redes sociales, detallando que "vamos a debatir de lo que de verdad le importa a los chilenos: cómo devolverle la esperanza a Chile con orden, seguridad y oportunidades para todos".

Por su parte, el republicano José Antonio Kast subió un video en el gimnasio "recargando energías" para la discusión.

