Ante incipientes desmarques, timonel RN asegura que el compromiso con Matthei es "a fuego"

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, salió al paso de militantes de ese partido que en las últimas horas se han inclinado a apoyar formalmente al republicano José Antonio Kast, en desmedro de la candidatura que impulsa Chile Vamos, Evelyn Matthei.

El diputado Andrés Celis encendió las alarmas dentro de RN este viernes, pues ante la baja de la exalcaldesa en las encuestas planteó que "si el candidato Kast está mejor aspectado que la candidata Matthei, yo creo que él debiera ser el candidato del sector".

Debido al revuelo que causaron sus dichos, el parlamentario matizó su postura horas más tarde: "Frente a esta encrucijada, en que no hay acuerdo en lista única, es que llamo a Chile Vamos, Republicanos y Social Cristianos a que puedan dialogar y conversar para que, en el evento de que sea necesario para tener lista única al Parlamento, haya una sola candidata o candidato, se agoten todos los diálogos y conversaciones, porque primero está Chile".

"Si no se llega a ese acuerdo que yo pido y espero, yo no me pierdo, y voy a cumplir con los acuerdos, y voy a apoyar y a votar por Evelyn Matthei", zanjó Celis.

Por otro lado, el extimonel de RN Carlos Larraín admitió en un podcast que su candidato a la Presidencia es Kast, aunque descartó profundizar en esa postura, "porque me van a pegar".

"No hay doble mirada", asegura Galilea

"Evelyn Matthei es nuestra candidata, y no hay ninguna doble mirada", recalcó el actual presidente de la colectividad, apuntando que el respaldo que han entregado a la militante UDI desde principios de este año "es un compromiso a fuego".

Aludiendo a la aclaración de Celis, Galilea añadió: "Algunos medios de prensa han señalado que algunos parlamentarios habrían abierto la puerta a una decisión distinta, pero todos ellos han aclarado que sus dichos fueron sacados de contexto, y que respaldan absolutamente la candidatura de Evelyn Matthei".

"Cada uno de los actuales parlamentarios, la dirigencia, y también quienes se van a postular al Parlamento deben seguir esforzándose día a día en construir lo que entendemos y creemos que es la mejor alternativa para el país a contar del próximo año", remató el senador.

En cuanto a la preocupación por la caída de Matthei en los sondeos, el diputado Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, dijo confiar en que, "a medida que se conozcan las propuestas en materia de lucha contra el crimen organizado, de poder enfrentar la delincuencia y el temor, de creación de empleo y de progreso económico, cada vez va a ir subiendo más en las encuestas, y nos permitirá no sólo pasar a segunda vuelta, sino que derrotar a Jeannette Jara".