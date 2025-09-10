Así será el primer debate televisado de los ocho candidatos presidenciales

El primero de los debates presidenciales televisados tendrá lugar este miércoles por la noche y será la primera vez que los ocho candidatos se enfrenten.
El evento se transmitirá en vivo a las 21:45 horas por Chilevisión.
Se verán las caras la representante del oficialismo, Jeannette Jara; Evelyn Matthei, de Chile Vamos; el republicano José Antonio Kast; el libertario Johannes Kaiser; Franco Parisi, del Partido de la Gente (PDG); y los independientes Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.
El debate estará dirigido por tres moderadores: Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.
El formato contempla tres segmentos: en el primero, los moderadores realizarán preguntas a cada uno de los ocho candidatos, que tendrán tres minutos para responder; luego, cada abanderado podrá preguntar directamente a dos de sus contendores, nombres que fueron definidos por sorteo desde la organización, y finalmente, los convocados podrán dar palabras de cierre por un minuto.
Según lo determinó el azar, Kast deberá preguntar a Jara y Artés; Jara, a Artés y Mayne-Nicholls; Artés, a Mayne-Nicholls y Parisi; y Mayne-Nicholls, a Parisi y Kaiser.
En tanto, Parisi interpelará a Kaiser y Matthei; Kaiser, a Matthei y Enríquez-Ominami; Matthei, a Enríquez-Ominami y Kast y, finalmente, Enríquez-Ominami a Kast y Jara.