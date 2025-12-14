La expresidenta Michelle Bachelet llegó esta mañana al Complejo Educacional La Reina para ejercer su voto en la segunda vuelta presidencial, donde fue consultada por el tenso ambiente electoral y apuntó a que “lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas y todos”.

“Espero que este clima de polarización pase a ser un periodo donde las fuerzas políticas miren cuáles son los desafíos de nuestro país y puedan ponerse de acuerdo (…) Desacuerdos van a haber siempre, incluso al interior de algunas coaliciones, eso es democrático. Pero lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas y todos”, señaló la otrora mandataria.

Asimismo, fue consultada por eventuales retrocesos en materia de derechos sociales y señaló que “A veces uno ha escuchado propuestas que le pueden preocupar en el sentido de retroceso de algunos derechos. Yo espero, sin embargo, que estos derechos puedan continuar, porque uno aspiraría a que esos derechos conquistas no retrocedan, sino que deberían aumentar. Yo espero que la ciudadanía tendrá la palabra para que esos derechos no solo no retrocedan, sino que tampoco se desmantelen”.

LEER ARTICULO COMPLETO