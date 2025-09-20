Bajar sueldos estatales y subir la PGU: Las propuestas económicas de Parisi

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, mencionó algunas de sus propuestas en materia económica, entre las que destacan una baja en los sueldos estatales y un alza a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Los cinco abanderados con mejores resultados en las encuestas -Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y Parisi- dieron a conocer estas ideas en El Mercurio, donde el último hizo énfasis también en apurar los proyectos de inversión.

"Lo primero es bajar los sueldos al aparato público, empezando por el Presidente y sus ministros y subsecretarios. Aquellas personas que ganan más de cinco millones en el Estado van a bajar (sus ingresos) a cinco millones", complementó, posteriormente, el candidato.

"(También) vamos a ver dónde se pueden incrementar proyectos con el fin de apurar los procesos de inversión. Por ejemplo, en Chuquicamata hay una fundición que permitirá refinar más cobre", afirmó Parisi.

Por último, aseguró que aumentarán "la PGU en 50 mil pesos a partir de septiembre (de 2026) y, en agosto, comienza la devolución a 45 días del IVA a los medicamentos".

Jouannet defiende "gobernabilidad" de Matthei por incluir a figuras de la exConcertación

En paralelo, el timonel de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, defendió que su candidata presidencial, Evelyn Matthei, da muestras de "gobernabilidad" a raíz de la presencia de personeros de la exConcertación en su comando.

Nombres como el exministro de Transportes René Cortázar, el exministro de Justicia Isidro Solís y el otrora diputado DC Zarco Luksic se desempeñan en la campaña, que el jueves publicó un adelanto de su franja electoral con el eslogan "Chile, un solo equipo".

Que la alegría le gane a la división. ¡Feliz 18!#ChileUnSoloEquipo 🇨🇱💪🏻 pic.twitter.com/kCB2lGjA5e — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) September 18, 2025

"Evelyn Matthei ha demostrado estoicismo y resiliencia. Claramente, es la figura con más capacidad para ser Presidenta de Chile. Este Chile, que es 'un solo equipo', es el concepto que hace alusión a que -más allá de las diferencias que tenemos y que tuvimos- tenemos que pensar en el futuro del país", manifestó Jouannet.

"Y eso es a lo que convoca Evelyn Matthei: lo que tiene que unirnos es Chile y en eso sus propuestas son contundentes. Los que venimos de la Concertación fuimos capaces de cambiarle la cara al país, más todo el aporte de la gente que lo hizo bien en el Gobierno del Presidente Piñera. En esta candidatura está lo mejor y la gente se da cuenta de eso, que aquí hay gobernabilidad", defendió el diputado.

De acuerdo con una encuesta de Panel Ciudadano, en un eventual escenario de segunda vuelta, Matthei vencería a Jeannette Jara con un 46% de los votos.

La exalcaldesa de Providencia también acortó la distancia con José Antonio Kast tras ubicarse en el tercer puesto con un 16% en la encuesta Criteria, que es liderada por Jara en preferencias en primera vuelta.