Boric: La derecha está muy arrogante respecto de sus perspectivas de triunfo

El Presidente Gabriel Boric afirmó este miércoles que la derecha está pecando de "arrogancia" debido a los buenos resultados que le pronostican las encuestas de cara a las elecciones de fin de año.

"Yo creo que la derecha comete el error de estar en una postura muy arrogante y con mucha seguridad respecto de sus perspectivas de triunfo", alertó Boric, entrevistado en "Tolerencia Cero" de CNN Chile.

"En la política, todos sabemos, no hay carrera ganada, y yo creo que el progresismo (va a tener mejores opciones) cuando se valoren las propuestas que hemos tenido y los cambios que ha hecho este Gobierno: desde la inversión en salud, desde las 260 mil viviendas que vamos a entregar, la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, el insistir en el derecho a debatir el aborto... creo que va a haber una ponderación por parte de la ciudadanía", dijo el Mandatario.

#ToleranciaCero | Presidente @GabrielBoric: "Yo creo que la derecha comete el error de estar en una postura muy arrogante respecto a sus perspectiva de triunfo. En la política no hay carrera ganada"



📡https://t.co/rY8U6uECJx

💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/4jQ3aU0DvJ — CNN Chile (@CNNChile) June 5, 2025

Admitió que el apoyo ciudadano a su Administración "sin duda no es mayoritario y eso, para cualquier Gobierno, es un problema: estar entre 25 y 32 por ciento, según las encuestas, es menos de lo que a uno le gustaría".

Reflexionó, a este respecto, que "hay un malestar muy grande con la política y hoy día los gobiernos son los responsables de algunos de los malestares que tiene la gente".

"Yo tengo que asumir eso como tal: cuando hay una persona que le cuesta encontrar pega, dice 'bueno, el Gobierno no lo está haciendo lo suficientemente bien', y yo eso lo entiendo, lo integro. Yo espero que logremos revertir esa tendencia, que la gente juzgue en su mérito y que, ojalá, la mejora en la calidad de vida se note" al concluir estos cuatro años: "Para eso estamos", sostuvo.

La paz en las calles "no es suerte"

Consultado sobre la actitud que tendría como exmandatario opositor en un escenario de eventual conflictividad social durante un Gobierno de derecha, Boric aseguró que haber tenido paz en las calles en este periodo "no es suerte"

"Las movilizaciones sociales no pasan por suerte o mala suerte; es una manera de conducir y asegurar gobernabilidad (lo que permite manejarlas). Cuando uno gobierna escuchando, marcando diferencias, entendiendo que tiene un rol distinto a los movimientos sociales, pero tratando de incorporar parte de las demandas que vienen desde ese mundo; entendiendo el malestar y no ninguneándolo, tratando de comprender la profundidad de dónde viene, entendiendo que no podemos hacer todo lo que nos gustaría, o que algunas cosas de las que pensábamos hacer había que corregirlas", el escenario es más parecido al actual que al de otras administraciones, planteó.

"El que no haya el nivel de protestas de 2011 o 2019 no es suerte, es gobernabilidad: producir acuerdos sociales para canalizarlos institucionalmente, y eso es lo que, históricamente, la derecha ha demostrado que tiene poca capacidad de hacer", advirtió.