Briones, vocero de Matthei: "Queremos darle un cheque a los trabajadores que se sacan la mugre"

Ignacio Briones, vocero económico de la campaña presidencial de Evelyn Matthei, nombró algunas de las propuestas económicas que tienen en mente, entre las cuales se encuentra "darles un cheque a los trabajadores formales que se sacan la mugre".

El exministro de Hacienda se refirió al último IPoM emitido por el Banco Central en julio -el que advirtió del impacto del alza del sueldo mínimo en las cifras de empleo- y destacó que las ideas en materia económica "están en crecer, crecer y crecer para generar trabajo, trabajo y trabajo".

"Un millón de empleos es el desafío que nos pusimos por delante. Hay que entender, además, que el salario mínimo no lo paga ni el parlamentario ni el candidato que lo propone, ni tampoco el Estado, sino el emprendedor", señaló.

"Respecto a medidas específicas, tenemos un subsidio de 200 mil pesos mensuales por seis meses de forma transitoria; sacar adelante la Ley de Sala Cuna Universal; y avanzar en un esquema de transferencias directas al bolsillo de los trabajadores que se sacan la mugre en una pega formal", añadió Briones.

Dicha iniciativa consistiría, según dijo, en "darles un cheque mensual, una transferencia directa que premie su esfuerzo".

Republicanos está "tranquilo" ante alza de Matthei en encuestas

En otro ámbito, en el comando del abanderado presidencial republicano, José Antonio Kast, se toman con tranquilidad el alza de Matthei en las encuestas presidenciales.

"El Partido Republicano está muy tranquilo y conforme con la campaña de nuestro candidato José Antonio Kast. Creemos que él ha logrado explicar a la ciudadanía cuáles son sus propuestas", dijo el diputado del colectivo Stephan Schubert.

"A mí me sorprende lo que se habría generado por muchos comentarios de que Evelyn Matthei despegó y ha cambiado. Yo veo, por lo menos en las encuestas, que eso no es así", sostuvo.

"En todo esos sondeos, Evelyn Matthei baja; y por el contrario, en una de ellas donde sube, si no me equivoco, dos puntos, está además dentro del margen de error", indicó Schubert.