Cadem: Matthei sufre nueva baja y se ubica por debajo de Jara y Kast, que lideran proyecciones

La última encuesta Plaza Pública Cadem entregó este domingo un panorama actualizado sobre las preferencias ciudadanas de cara a la próxima elección presidencial, destacando las alzas de Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicanos), además de una nueva baja de Evelyn Matthei (UDI).

Este sondeo -correspondiente a la segunda semana de julio- dio cuenta que la candidata del oficialismo continúa al alza en menciones espontáneas, alcanzando un 28%, lo que representa dos puntos más que la semana anterior.

Le sigue Kast con un 23%, subiendo un punto respecto a la medición previa. En contraste, la militante UDI experimenta una caída de tres puntos y se ubica en el tercer lugar con apenas un 9%.

Más allá de la mención espontánea, la encuesta también abordó la percepción sobre quién será el próximo presidente o presidenta del país.

En este ítem, Kast toma la delantera con un 35%, registrando unq significativa alza de cinco puntos en solo una semana. Jara lo sigue con un 30%, manteniendo una tendencia ascendente en esta proyección.

Mientras que Matthei vuelve a quedar rezagada en este indicador con un 12%, cinco puntos menos que en la edición anterior del sondeo.

Los resultados varían al simular escenarios de segunda vuelta, donde la derecha muestra fortaleza. De enfrentarse con la abanderada del oficialismo, Matthei se impondría con un 42% frente al 37% de la exministra del Trabajo.

El abanderado Republicano, en tanto, también vencería a Jara en un balotaje proyectado, obteniendo un 47% versus 36%.

Finalmente, en un eventual duelo directo entre los dos representantes de la derecha, Kast también saldría victorioso frente a la carta de Chile Vamos, con un 37% frente al 31%.

