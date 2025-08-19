Candidatura de Jadue genera choque entre Jara y Carmona

La postulación de Daniel Jadue al Congreso abrió un nuevo flanco en el oficialismo. Mientras el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, respaldó la candidatura en medio del proceso penal que enfrenta el exalcalde de Recoleta, la candidata presidencial, Jeannette Jara, tomó distancia y planteó que lo prioritario es que resuelva su situación en tribunales.

En El Primer Café de Cooperativa, Carmona defendió políticamente a Jadue y cuestionó la proporcionalidad de las cautelares. "Nosotros tenemos absoluta convicción política de que él es inocente de los cargos", sostuvo

Lautaro Carmona sostuvo además que "la formalización ha tenido una desproporción mediática que busca dañar su imagen".

El dirigente subrayó que, mientras la ley no lo prohíba, el liderazgo de Jadue debe competir en el Distrito 9 y que una medida del proceso penal no puede impedir a una fuerza política presentar a su candidato.

Jara: "Yo me habría dedicado a defenderme"

Casi en paralelo, Jeannette Jara remarcó en el matinal "Mucho Gusto" de Mega que el foco de Jadue debiera estar en su causa judicial y evitó asumir costos políticos por su postulación.

"Si yo hubiese sido él, yo me habría dedicado a defenderme en los tribunales, pero hay decisiones que toman algunas personas y será la ciudadanía la que elige", dijo.

Jara afirmó que "en la diversidad en que se amplía esta coalición, las personas tienen derecho a postularse mientras no se pruebe que son culpables".

"A mí -añadió- me habría gustado tener una pura lista, me habría gustado tener puros candidatos que no hubiesen tenido que estar preocupados de estarse defendiendo a la vez, pero es lo que hay y no voy a estar respondiendo por cada uno de ellos, porque aquí todos son adultos. No me parece que yo tenga que estar respondiendo por Daniel Jadue. Los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que hubiera dedicado a su defensa judicial".

La semana pasada, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago la acusación en contra de Daniel Jadue, quien está bajo arresto domiciliario total, investigado por irregularidades supuestamente cometidas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que él mismo lideró, en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia del Covid-19.

La fiscal Giovanna Herrera presentó una acusación formal contra Jadue por delitos consumados de fraude al fisco, estafa y cohecho, por lo cual pide penas que suman 18 años de cárcel.