"Chile, un solo equipo": Matthei relanzó su campaña apoyada en el piñerismo

Con el slogan "Chile, un solo equipo", la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, relanzó su campaña este lunes, en medio de los descuelgues hacia la candidatura de José Antonio Kast y los malos resultados en las encuestas.

La exministra espera durante este mes dar a conocer su nuevo diseño programático de cara a la primera vuelta presidencial de noviembre próximo.

"En los meses que vienen nos vamos a jugar el sueño de volver a vivir en paz, sin extremismos ni soluciones simplistas que al final no son soluciones, sino demagogia", sostuvo.

Matthei recalcó que "ser un solo equipo no significa pensar todos igual, al contrario, la riqueza de Chile está en su diversidad, en los emprendedores, en el joven estudiante, en las mamás, el agricultor, el pescador, el minero, en los niños. A ponerse la camiseta de Chile, recuperemos la mística del rechazo, no como un recuerdo del pasado, sino como un compromiso para el futuro".

Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, planteó que "nosotros nunca hemos tenido dudas de apoyar a Evelyn Matthei, también estoy segura que la mayoría de la gente que trabajó en los dos gobiernos de mi padre están con ella, pero también quiero decir que el piñerismo supera con creces a mi familia, a Chile Vamos, es patrimonio de todos los chilenos".

"Yo por lo menos, como Magdalena Piñera, estoy 100 por ciento comprometida con Evelyn Matthei, estoy segura que es por lejos la mejor opción", añadió.