Chile Vamos desdramatiza repunte y empate de Kast con Matthei en encuestas

Chile Vamos desdramatizó el repunte y el empate que el candidato republicano, José Antonio Kast, alcanzó en las encuestas presidenciales respecto a su abanderada, Evelyn Matthei, quien consistentemente se ha mantenido en el primer lugar.

A modo general, Kast se ha ido consolidando en el segundo lugar de los sondeos, hasta que la última encuesta Cadem arrojó que, por primera vez, empató con Matthei con 17% en la intención de voto espontáneo.

Esto ha encendido la alarma en algunos dirigentes y simpatizantes de la coalición, que han planteado dudas sobre la estrategia de campaña de la exalcaldesa.

Por ejemplo, el alcalde de Santiago y vocero de la campaña de Matthei, Mario Desbordes, dijo a La Segunda que le "preocupa" que la coalición no esté a la altura, y agregó que la ve "pasmada, sin moverse y dormida. La elección está abierta".

Sin embargo, el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, desdramatizó el tema en El Primer Café: "Nos tiene sin cuidado eso. Uno siempre usa las encuestas como referencia o un instrumento más, pero no es nuestra única variable para saber qué es lo que vamos a hacer, qué queremos hacer y cómo lo estamos haciendo".

"No es que no nos importe; especialmente en un año electoral como este, estamos muy atentos a todo lo que ocurre en nuestro sector y al frente (el oficialismo). No nos confiamos con ningún candidato que esté en competencia, pero en ese mar de información y propuestas, decimos que debemos concentrarnos en el plan que tenemos, que está en sintonía con las necesidades ciudadanas actualmente", añadió.

La "performance" de Kast y los errores de Matthei

El analista político de la Universidad Autónoma Eric Latorre planteó que "Kast está desarrollando una importante 'performance' en las encuestas, básicamente por tres razones: uno, por buen desempeño propio; dos, por la aparición de Kaiser en la derecha, que muestra a Kast como un candidato moderado dentro del sector más duro; y tres, una vocería muy clara en el Partido Republicano, que le da consistencia a su planteamiento político".

"No hay que dejar de recordar la seguidilla de errores que ha cometido Evelyn Matthei. Ha sido imprecisa, ha entrado en contradicciones, a veces toma una postura más moderada o más dura dependiendo del tema", agregó el académico.

A juicio de Latorre, los elementos que pueden cambiar el rumbo de la campaña de la exministra del Trabajo son tomar el control de la agenda y plantear mensajes básicos de su plan de Gobierno.