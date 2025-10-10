Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

CNTV definió el orden de aparición de los candidatos en la franja electoral

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El espacio televisivo comenzará el 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre.

El organismo aclaró que no revisará el contenido de las campañas, pues implicaría "censura previa".

CNTV definió el orden de aparición de los candidatos en la franja electoral
 ATON (archivo)

La franja electoral comenzará con la candidata oficialista, Jeannette Jara, y cerrará el aspirante republicano, José Antonio Kast.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó el sorteo de orden de aparición de los candidatos presidenciales el primer día de la franja electoral, que iniciará con la abanderada oficialista, Jeannette Jara, y cerrará con el aspirante republicano, José Antonio Kast.

El organismo informó que el espacio televisivo comenzará su transmisión el viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, con emisión en dos horarios distintos: el primero iniciará a las 12:45, mientras que a las 20:45 corresponderá al turno de la franja parlamentaria.

La estructura definida por el CNTV es la siguiente: inicia Jeannette Jara, y le sigue Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, orden que luego irá rotando.

Cada candidato presidencial contará con 2 minutos con 30 segundos para su espacio, mientras que, para los aspirantes al Parlamento, los tiempos se definirán en razón de la votación que obtuvo el partido en la elección de 2021.

El presidente del CNTV, Mauricio Muñoz, explicó que al organismo le corresponde verificar que los tiempos calcen, que los clips tengan la calidad técnica requerida y que incluyan lengua de señas

Asimismo, explicó: "A propósito de la pregunta sobre revisión de los contenidos de la franja, con toda claridad, hacer eso es censura. En Chile no hay censura, los contenidos de las distintas campañas son propios de las campañas".

"Si existe, alguien entiende que puede haber alguna vulneración por los contenidos allí emitidos, para eso existe la justicia. Los órganos como el Consejo o el Servel somos extremadamente cuidadosos de no involucrarnos en emitir opinión sobre los contenidos", puntualizó.

Muñoz también enfatizó que las responsabilidades de los contenidos "son de los partidos y de las candidaturas, en consecuencia, ellos deben responder ante los tribunales si así es necesario".

