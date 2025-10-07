El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile estampó, en la Contraloría General de la República, una denuncia contra el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Iquique, Najle Majluf Morales, a propósito de una "actividad proselitista" realizada por José Antonio Kast, el viernes 3 de octubre, en el Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II, ubicado en la comuna de Alto Hospicio.

De acuerdo al Magisterio, "se permitió el uso de un establecimiento público para actividades de proselitismo político y difusión de mensajes electorales, configurándose una infracción al deber de neutralidad institucional y a las normas sobre uso de bienes públicos con fines ajenos a la función educativa".

El gremio afirmó que se trata de "hechos que constituyen una vulneración grave al principio de prescindencia política que rige a la Administración del Estado y a la prohibición constitucional y legal de propagar tendencias político-partidistas en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente".

En la actividad en cuestión, el candidato presidencial republicano estuvo acompañado de figuras como el diputado por Tarapacá Renzo Trisotti, el arquitecto Iván Poduje y el aspirante al Senado por La Araucanía Rodolfo Carter.

